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Столичные власти рассказали, когда завершится реконструкция Московского зоопарка
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Столичные власти рассказали, когда завершится реконструкция Московского зоопарка

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Реконструкцию основных объектов Московского зоопарка планируется завершить к середине следующего лета. Об этом в среду, 25 ноября, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в настоящее время на территории зоопарка ведутся работы на трех объектах. Все они будут сданы к середине лета 2021 года.

Загрутдинов добавил, что уже завершен демонтаж старого павильона «Ластоногие». Это будет уникальный объект с бассейном для белух глубиной шесть метров и водоемом с морской водой. Также рабочие обновят пешеходный мост между старой и новой территориями, оформленный в виде закрученной морской волны.

Кроме того, активно ведется строительство прямого входа в зоопарк из станции метро «Баррикадная». Павильон станции будет размещен на уровне минус шесть метров, сообщает Интерфакс.

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реконструкцияМосковский зоопаркРафик Загрутдинов
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