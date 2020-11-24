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Самый большой подземный переход за 10 лет построили в Марфине
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Самый большой подземный переход за 10 лет построили в Марфине

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Марфино Карта всех событий

В 2020 году в столичном районе Марфино появился самый длинный подземный пешеходный переход через железнодорожные пути. Его длина составляет 192 метра. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, во время возведения перехода движение поездов не прекращалось. Для пешеходов переход открыли 14 июля 2020 года.

— Решение о его строительстве принял Сергей Собянин на основании обращения жителей Северо-Восточного административного округа, — цитирует Загрутдинова официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что ширина прохожей части перехода — шесть метров, а высота — 2,5 метра. Он имеет три выхода с лестничными сходами и лифтами. Для удобства маломобильного населения специалисты установили напольные тактильные указатели.

Рафик Загрутдинов добавил, что в этом году были построены четыре пешеходных перехода через железнодорожные пути, три из них надземные и один — подземный.

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