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Благоустройство территории в районе улицы Александры Монаховой завершили в Москве
/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Благоустройство территории в районе улицы Александры Монаховой завершили в Москве

Юлия Ямпольская

Город
проектируемый проезд 941Карта всех событий

Благоустройство в районе улицы Александры Монаховой завершили в столичной Коммунарке. Работы начались в марте 2020 года, но их приостановили из-за пандемии. В июле после снятия основных ограничений благоустройство возобновилось.

В порядок привели Проектируемый проезд № 941, который соединяет улицы Александры Монаховой и Академика Семенова. Его протяженность составляет 1,1 километра, а общая площадь — 3,35 гектара.

Перед началом работ в администрации поселения Сосенское состоялись встречи с местными жителями. Там обсуждались пожелания и предложения по обустройству района.

В расположенном рядом комплексе живет порядка восьми тысяч человек. После сдачи жилого комплекса в эксплуатацию здесь еще не проводили ремонтные работы и благоустройство.

Во время работ специалисты обустроили тротуары — сделали для них основание и уложили два слоя асфальта площадью 5,2 тысячи квадратных метров. От проезжей части их отделяют 6,4 километра бордюрного камня.

Как отметили в столичном департаменте капитального ремонта, в жилом комплексе много молодых семей с детьми.

— Поэтому один из основных вопросов касался их безопасности на улице. По просьбе местных жителей обустроили приподнятые пешеходные переходы с контрастным освещением. В темное время суток на таких переходах видимость гораздо лучше, и количество аварий значительно сокращается, — уточнили в ведомстве.

Кабельные линии перенесли под землю, также заменили старые фонари и установили новые, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Комфортную территорию невозможно представить без зеленых насаждений. В районе жилого комплекса появилось более 18 тысяч квадратных метров посевного газона. Здесь также высадили 65 деревьев и более 1900 кустарников, — рассказали в ведомстве.

На территории жилого комплекса установлено 30 скамеек и урн, а также качели, на которых могут кататься даже взрослые.

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