Ремонт восьми набережных завершился в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве завершился ремонт восьми набережных. Как рассказал в понедельник, 16 ноября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, специалисты провели работы по расшивке швов гранитной облицовки на восьми набережных — Москворецкой, Павелецкой, Фрунзенской, Новодевичьей, Ростовской, Саввинской, Смоленской и Краснохолмской.

— Всего было обновлено более 200 тысяч погонных метров швов, — сообщил он.

Заммэра пояснил, что расшивка швов набережных проводится раз в пять лет. После ремонта увеличится срок службы сооружений.

— Ремонт швов начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке, — отметил Петр Бирюков. — Швы между плитами очищают от старого наполнителя, их промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают специальным водонепроницаемым раствором.

Заммэра добавил, что для горожан проведение этих работ практически незаметно, ведь никаких перекрытий такой ремонт не требует.

— Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок, — сказал он.

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