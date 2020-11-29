Роза Сябитова удивила своих фанатов ретро-снимком с детьми

Фото: instagram.com/syabitova_roza

Российская телеведущая Роза Сябитова поздравила своих подписчиц с Днем матери. В Instagram-публикации Сябитова решила сравнить ретро-снимок, на котором запечатлена в годы молодости с двумя детьми, с фотографией, приближенной к нашему времени, но уже с повзрослевшими звездными отпрысками.

— С праздником, дорогие мамы! Пусть наши дети будут счастливы, а мы здоровы, — написала Сябитова в подписи под фотографией.

Подписчики ведущей подчеркнули, что Роза Сябитова остается такой же красивой и любящей мамой, как и в молодые годы: «Уверен, что вы, Роза, прекрасная мать»; «Ой как на вас похожи детки, такие красивые»; «Роза как была красоткой, так ей и осталась».

Напомним, что у Розы Сябитовой есть двое детей — старший сын Денис, которому 31 год, и 28-летняя дочь Ксения.

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