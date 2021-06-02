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Следком заинтересовался видео с парнем, примотанным скотчем к летящему вертолету
Фото: https://pixabay.com/

Следком заинтересовался видео с парнем, примотанным скотчем к летящему вертолету

Полина Долганова

Происшествия
районе Верхнее МячковоКарта всех событий

В ходе проверки СМИ следствием было обнаружено видео, на котором известный блогер инициирует поднятие в воздух прикрепленного к вертолету человека. По данному факту проводится проверка. Об этом в среду, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Следствием установлено, что в период с 15 по 20 мая к бизнесмену, у которого есть личный вертолет, обратился видеоблогер и договорился о выполнении полета.

Позже на поле в районе Верхнее Мячково, пилот, действуя по указаниям блогера, разрешил участникам видеосъемки прикрепить липкой лентой мужчину к нижней части вертолета. После этого пилот поднял судно в воздух, забыв обо всех требованиях безопасности.

Видео: Telegram-канал АГН «Москва»

Следствие проводит необходимые проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Ранее «ВМ» писала, что неизвестный в медицинской маске избил и обокрал 23-летнюю девушку в Москве.

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