Прокуратура начала проверку инцидента с въехавшими в столб подростками в Новой Москве

Фото: Генпрокуратура

Россия, Москва, поселение Роговское, деревня Тетеринки Карта всех событий

Прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом с тремя въехавшими в столб подростками в Новой Москве. Об этом в среду, 2 июня, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной информации, 1 июня трое 14-летних детей решили прокатиться по поселку в Новой Москве на автомобиле ВАЗ 2105. Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, будет дана оценка действиям родителей по вопросу воспитания детей.

При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.

Напомним, ранее «ВМ» писала, что во вторник, 1 июня, санитарный вертолет эвакуировал из ТиНАО трех пострадавших в аварии. ДТП произошло в районе деревни Тетеренки Роговского поселения. Водитель легковушки въехал столб. По словам очевидцев, у машины отказали тормоза.

В аварии пострадали три подростка, которые находились в салоне автомобиля. Их эвакуировали в специализированное лечебное учреждение Москвы.

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