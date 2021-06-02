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Неизвестный в медицинской маске избил и обокрал 23-летнюю девушку в Москве
Фото: Pixabay

Неизвестный в медицинской маске избил и обокрал 23-летнюю девушку в Москве

Полина Долганова

Происшествия
улица Красного Маяка, дом 9, 6 подъездКарта всех событий

Мужчина избил и обокрал девушку в подъезде жилого дома в Центральном Чертанове. Об этом в среду, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Инцидент произошел по адресу улица Красного Маяка, дом 9, 6-й подъезд. Неизвестный в медицинской маске несколько раз ударил руками по голове 23-летнюю девушку, выхватил у нее телефон и скрылся с места преступления. Материальный ущерб составил 40 тысяч рублей.

Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму головы и сотрясение мозга. Спустя день, 1 июня, сотрудники ОМВД задержали 33-летнего неработающего преступника. Он был изобличен в совершении вышеуказанного.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее «ВМ» писала, что мужчина жестоко избил гражданина у входа в один из московских ресторанов.

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