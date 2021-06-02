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Сбежавший из суда убийца гея объявлен в розыск
Фото: СК РФ

Сбежавший из суда убийца гея объявлен в розыск

Полина Долганова

Происшествия

Антон Бережной, сбежавший из суда обвиняемый в убийстве гея Романа Едалова, объявлен в розыск. Об этом в среду, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщил адвокат ЛГБТ-группы «Стимул» Артем Лапов.

Известно, что обвиняемый не явился на слушание к назначенному времени. Приставы не смогли найти преступника по месту жительства. Заседание отложено до 9-го июня.

Напомним, ранее «ВМ» писала о том, что обвиняемый в убийстве гея у Курского вокзала сбежал из зала суда. На заседании 1 июня коллегия присяжных должна была вынести вердикт о виновности или невиновности Бережного. Подсудимый выступил с последним словом. После этого был объявлен получасовой перерыв — после него присяжные должны были огласить вердикт. Однако после перерыва Бережной так и не пришел.

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