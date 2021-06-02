Мужчина жестоко избил гражданина у входа в московский ресторан

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улица Маршала Бирюзова, дом 32. Карта всех событий

Мужчина жестоко избил гражданина у входа в один из московских ресторанов. Пострадавший госпитализирован. Об этом в среду, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

В больницу доставили тяжело раненого мужчину с острой эпидуральной гематомой, ушибом головного мозга тяжелой степени, кровоизлиянием и переломом черепа. Позже, врачи уточнили диагноз пострадавшего: у него обнаружили переломы затылочной и височной костей, отек головного мозга и другие травмы. По словам пострадавшего его избили.

1 июня, сотрудники ОМВД задержали подозреваемого на улице 800-летия Москвы. По словам представителя ведомства, 55-летний неработающий мужчина нанес пострадавшему рукой удар в голову, отчего тот получил все вышеуказанные травмы. Инцидент произошел перед входом в ресторан на 3-м этаже торгового центра по адресу улица Маршала Бирюзова, дом 32.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее мужчине чуть не проломили голову на севере Москвы. Житель столицы вступил в перепалку с неизвестным. В какой-то момент ссора переросла в драку. Незнакомец потерял над собой контроль и жестоко избил своего оппонента.

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