Пятеро детей пострадали при взрыве газа в доме в Вологодской области

Фото: moscow-live

В Вологодской области в нежилом дачном доме произошел взрыв газового баллона, в результате пострадали пятеро детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб в среду, 2 июня.

Взрыв баллона произошел на территории СНТ Урожайный в городе Соколе. Причиной случившегося была названа «детская шалость». В результате взрыва произошел пожар, его потушили на площади 28 квадратных метров.

По данным агентства, все пострадавшие 2005–2008 годов рождения. Их госпитализировали, один из подростков — в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Читайте также: Два человека пострадали при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы