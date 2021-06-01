Два человека пострадали при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы
Возгорание произошло в квартире на северо-востоке столицы. Об этом во вторник, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Инцидент произошел в доме, расположенном по адресу Русаковская улица, 31. По данным собеседника «ВМ», произошла вспышка от розжига камина с последующим возгоранием личных вещей. Площадь пожара составила один квадратный метр. Уточняется, что жильцам удалось потушить огонь самостоятельно.
По информации источника «ВМ», в результате происшествия пострадали два человека. Одну из пострадавших госпитализируют, вторая отказалась от госпитализации после осмотра.
Ранее московский гипермаркет эвакуировали из-за короткого замыкания.
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