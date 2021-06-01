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Московский гипермаркет эвакуирован из-за короткого замыкания
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Московский гипермаркет эвакуирован из-за короткого замыкания

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Бибиревская улица, 7к2 Карта всех событий

Из гипермаркета на севере столицы эвакуировали людей в связи с угрозой пожара. Об этом во вторник, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в магазине, расположенном на Бибиревской улице, дом 7, корпус 2. Эвакуация была проведена из-за короткого замыкания.

Ранее «ВМ» писала об эвакуации детей из жилого дома на Братеевской улице в столице. Тогда площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.

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МЧСкороткое замыканиеэвакуация людей
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