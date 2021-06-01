Три человека пострадали при пожаре в строящейся школе на Камчатке

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Три человека пострадали при пожаре в строящемся корпусе школы на Камчатке. Об этом рассказали в главке МЧС по региону.

Инцидент произошел в 9:30 по местному времени во вторник, 1 июня, в строящемся здании начальной школы № 33 в Петропавловске-Камчатском. Первый и второй этаж школы загорелись на площади около 200 квадратных метров.

В результате пожара трое строителей отравились продуктами горения. Пострадавшим было назначено амбулаторное лечение.

В тушении возгорания, которому присвоили второй ранг сложности, приняли участие 25 пожарных. Огонь удалось полностью ликвидировать в 11:20 по местному времени, пишет Интерфакс.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при пожаре в квартире на северо-западе Москвы.

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