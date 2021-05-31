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Три человека пострадали при пожаре в квартире на северо-западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Три человека пострадали при пожаре в квартире на северо-западе Москвы

Юлия Курганова

Происшествия

Три человека пострадали в результате пожара в жилом доме на северо-западе Москвы. Об этом сообщил в понедельник, 31 мая, источник в экстренных службах.

Уточняется, что возгорание произошло на улице Кулакова, 9, корпус 1.

В настоящее время пожар ликвидировали, а пострадавших госпитализировали, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание в центре Москвы. Инцидент произошел по адресу Старый Толмачевский переулок, 10.

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