Три человека пострадали при пожаре в квартире на северо-западе Москвы
Три человека пострадали в результате пожара в жилом доме на северо-западе Москвы. Об этом сообщил в понедельник, 31 мая, источник в экстренных службах.
Уточняется, что возгорание произошло на улице Кулакова, 9, корпус 1.
В настоящее время пожар ликвидировали, а пострадавших госпитализировали, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание в центре Москвы. Инцидент произошел по адресу Старый Толмачевский переулок, 10.
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