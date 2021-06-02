Почти миллион рублей украли из куртки посетителя кафе в центре Москвы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Москва, улица Остоженка, 27к1 Карта всех событий

Неизвестный похитил около одного миллиона рублей у посетителя кафе в центре столицы. Об этом в среду, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел утром 31 мая в заведении, расположенном по адресу улица Остоженка, 27. По словам потерпевшего, у него пропали деньги из куртки, которая висела на вешалке рядом со столом. Мужчина утверждает, что в кармане находилось около одного миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похитителя ищут.

Ранее «ВМ» сообщала, что полиция задержала подозреваемого в краже товара из магазина в Новой Москве.

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