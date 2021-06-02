Полиция задержала подозреваемого в краже товара из магазина в ТиНАО на 120 тысяч рублей

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Россия, Москва, поселение Роговское, деревня Кресты Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в краже товара из магазина в деревне Кресты (ТиНАО). Об этом рассказали в столичном главке Министерства внутренних дел РФ.

Как уточняет ведомство, по версии следствия, подозреваемый выкрал две коробки с табачной продукцией из сетевого магазина, погрузил их в машину и скрылся с места преступления.

Во время инвентаризации сотрудники магазина обнаружили пропажу и заявили об этом в полицию. Ущерб был оценен более чем в 120 тысяч рублей.

В результате розыскных мероприятий подозреваемого установили и задержали в Московской области, возбуждено дело о краже, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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