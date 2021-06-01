Няня украла у москвича украшения почти на 300 тысяч рублей

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Россия, Москва, поселение Щаповское, посёлок Курилово Карта всех событий

Столичные полицейские задержали 40-летнюю приезжую по подозрению в краже. Об этом во вторник, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

В полицию обратился 31-летний житель поселка Курилово. Он рассказал, что взял на работу няню. Женщина проработала в доме несколько дней и пропала. После ее исчезновения хозяева не досчитались духов, посуды, а также ювелирных украшений общей стоимостью 260 тысяч рублей.

В ходе проверки выяснилось, что у няни уже есть судимость за аналогичное преступление. Злоумышленницу задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее «ВМ» сообщала, что вор украл у собутыльника в Зеленограде охотничье ружье, гитару и медали времен СССР.

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