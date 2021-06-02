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Телефонные мошенники похитили у московского ветерана 400 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Телефонные мошенники похитили у московского ветерана 400 тысяч рублей

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Москвы расследуют уголовное дело о мошенничестве в отношении 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина. Об этом во вторник, 1 июня, рассказали в Министерстве внутренних дел РФ.

Представитель ведомства Ирина Волк уточнила, что на домашний телефон пенсионера позвонил злоумышленник, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил ветерана снять с банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу — якобы для задержания с поличным мошенника.

В тот же день Василий Пронин обратился в заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Расследование дела взято на контроль руководством столичного главка МВД, сообщает «МВД Медиа».

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