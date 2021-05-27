Женщина отдала мошенникам больше 14,5 миллиона рублей

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Жительница Москвы лишилась более 14,5 миллиона рублей, поверив мошенникам. Об этом в четверг, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Потерпевшей позвонил человек, который представился сотрудником банка, и сообщил, что на ее имя оформили кредит. Чтобы найти мнимого злоумышленника, лжесотрудник банка попросил снять деньги со всех счетов и лично передать мужчине, чтобы тот положил их на новый счет. Девушка выполнила все, о чем просил злоумышленник, и передала деньги в одном из столичных кафе.

Но, видимо, этого злоумышленнику показалось мало. На следующий день он позвонил девушке и заявил, что на ее имя снова пытаются взять кредит, поэтому ей необходимо оформить кредит самой и, обналичив деньги, передать деньги ему, но на этот раз дистанционно.

Девушка так и сделала. Вскоре злоумышленник пропал. Поняв, что произошло, женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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