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Неизвестный украл у Натальи Бочкаревой 16 миллионов рублей
Фото: Пресс-служба Госдумы

Неизвестный украл у Натальи Бочкаревой 16 миллионов рублей

Илья Ашуров

Происшествия

Полная тезка актрисы Натальи Бочкаревой из Москвы лишилась крупной суммы денег, желая получить услуги телохранителя. Об этом в четверг, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», Бочкарева опасалась за свою жизнь и здоровье. С марта по май текущего года она передала 16 миллионов рублей неизвестному лицу для получения данных услуг, но, по-видимому, так их и не получила.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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хищение денегБезопасностьНаталья Бочкарева
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