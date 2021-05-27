Неизвестный украл у Натальи Бочкаревой 16 миллионов рублей

Фото: Пресс-служба Госдумы

Полная тезка актрисы Натальи Бочкаревой из Москвы лишилась крупной суммы денег, желая получить услуги телохранителя. Об этом в четверг, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», Бочкарева опасалась за свою жизнь и здоровье. С марта по май текущего года она передала 16 миллионов рублей неизвестному лицу для получения данных услуг, но, по-видимому, так их и не получила.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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