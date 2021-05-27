Безработную москвичку обокрали почти на 400 тысяч рублей

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Мошенник украл у безработной москвички крупную сумму денег. Об этом в четверг, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратилась москвичка. Она заявила, что с ее банковского счета пропало 373,5 тысячи рублей. Она отметила, что перед тем как это произошло, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Последний обманом узнал реквизиты карты женщины и вывел с нее все средства.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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