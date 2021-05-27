Москвичка лишилась дорогого смартфона после отдыха в клубе

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Россия, Москва, улица Земляной Вал, 58 Карта всех событий

Москвичка лишилась дорогостоящего смартфона после похода в клуб. Об этом в четверг, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Жительница столицы отправилась в клуб, расположенный на улице Земляной Вал, дом 58. После четырех часов отдыха, женщина вышла из заведения и направилась к ожидавшему ее такси. Внезапно к москвичке подошел незнакомый мужчина и начал обнимать ее. Женщина не придала значения этому неожиданному эпизоду и только в машине обнаружила, что у нее пропал телефон.

Материальный ущерб составил 160 тысяч рублей. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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