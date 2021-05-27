Бутылку коньяка стоимостью 15 тысяч рублей похитили из магазина в центре Москвы

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Россия, Москва, Люсиновская улица, 36/50 Карта всех событий

В центре столицы неизвестный похитил бутылку дорогостоящего коньяка. Об этом в четверг, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратился администратор магазина, расположенного на Люсиновской улице, в доме 36/50. Он заявил, что из торгового зала пропала бутылка коньяка стоимостью 15 тысяч рублей. По словам сотрудника, товар из магазина украли вечером 26 мая. Однако кто и каким образом смог вынести алкоголь из торгового зала, он не знает.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

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