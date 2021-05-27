Трое неизвестных в медицинских масках ограбили магазин на юго-востоке столицы
На юго-востоке столицы трое неизвестных ограбили магазин, угрожая его директору ножом. Об этом в четверг, 27 мая, «ВМ» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Инцидент произошел днем 26 мая в магазине, расположенном на улице Федора Полетаева, дом 34. В торговый зал ворвались трое мужчин, лица двоих из них были скрыты медицинскими масками. Один из злоумышленников начал угрожать директору магазина ножом и требовать деньги. Мужчина выполнил требование преступников, после этого они скрылись.
Материальный ущерб составил 35,5 тысячи рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Разбой».
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