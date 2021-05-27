Рабочий дважды ударил коллегу топором по голове в Зеленограде

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г. Зеленоград, корп. 911 Карта всех событий

Рабочий ударил коллегу топором по голове в городе Зеленограде. Об этом в четверг, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

Инцидент произошел 26 мая в 4:42 утра в бытовке на территории строительной площадки по адресу город Зеленоград, корпус 911.

Установлено, что 43-летний разнорабочий нанес своему коллеге не менее двух ударов топором по голове во время ссоры в лесополосе. Пострадавшего доставили в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой, проникающей травмой мозга и переломом костей черепа.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее сообщалось, что драка с участием трех человек произошла возле кафе в поселении Вороновском.

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