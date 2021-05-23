Три человека попали в больницу после драки возле кафе в Новой Москве

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село Вороново дом 49А Карта всех событий

Драка с участием трех человек произошла возле кафе в поселении Вороновском. Об этом в воскресенье, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел по адресу село Вороново, дом 49а, 22 мая. Сообщение о драке поступило в службу 02 в 22:14.

Прибывшая на место полиция обнаружила у кафе троих пострадавших. Все они позже были доставлены в медицинские учреждения. У пострадавших зафиксированы ушибы мягких тканей головы, гематомы, ушибы мягких тканей лица и ссадины.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее «ВМ» писала о пожаре в двухэтажном здании на юге Москвы на площади 800 «квадратов».

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