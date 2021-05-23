Число погибших на ультрамарафоне в Китае выросло до 21

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Число погибших на ультрамарафоне в китайской провинции Ганьсу выросло до 21. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщило издание Global Times.

Уточняется, что во время соревнований погиб 21 марафонец, еще восемь спортсменов получили травмы.

Забег по пересеченной горной местности на 100 километров стартовал возле города Байинь. В горах, где проходил марафон, резко похолодало, появился шквалистый ветер и прошел град. Экстренные службы эвакуировали 151 из 172 спортсменов, пишет Global Times.

Власти провинции создали комиссию для расследования произошедшего.

Ранее сообщалось, что на ультрамарафоне в Китае погибли шестнадцать человек, пять человек считались пропавшими.

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