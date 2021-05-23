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На ультрамарафоне в Китае погибли шестнадцать человек
Фото: youtube.com

На ультрамарафоне в Китае погибли шестнадцать человек

Юлия Курганова

Происшествия

Шестнадцать человек погибли, еще пятеро пропали без вести в субботу, 22 мая, во время проведения ультрамарафона в провинции Ганьсу на севере КНР.

Забег по пересеченной горной местности на 100 километров начался утром около города Байинь. Во время забега на регион обрушилась плохая погода, какая именно — не уточняется. На 3:00 (22:00 по московскому времени) спасатели подтвердили гибель 16 человек, операция по поиску пяти пропавших без вести продолжается, передает РИА Новости.

Остальных 151 человек, которые участвовали в забеге, эвакуировали. Ультрамарафон приостановили, сообщает агентство Синьхуа.

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