Выселенное здание загорелось на юге Москвы на площади 800 «квадратов»
Россия, Москва, Загорьевская улица, 4с7 Карта всех событий
Двухэтажное выселенное здание загорелось на юге столицы на площади 800 квадратных метров, пожар уже потушили. Об этом сообщается в воскресенье, 23 июня, на сайте ГУ МЧС России по Москве.
В 1:49 поступило сообщение о пожаре на улице Загорьевская, 4, строение 7, где происходило возгорание в двухэтажном выселенном здании. Принятыми мерами в 2:56 пожар был локализован, в 3:16 — потушен.
Сведений о пострадавших не поступало.
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