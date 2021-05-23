Выселенное здание загорелось на юге Москвы на площади 800 «квадратов»

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Россия, Москва, Загорьевская улица, 4с7 Карта всех событий

Двухэтажное выселенное здание загорелось на юге столицы на площади 800 квадратных метров, пожар уже потушили. Об этом сообщается в воскресенье, 23 июня, на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В 1:49 поступило сообщение о пожаре на улице Загорьевская, 4, строение 7, где происходило возгорание в двухэтажном выселенном здании. Принятыми мерами в 2:56 пожар был локализован, в 3:16 — потушен.

Сведений о пострадавших не поступало.

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