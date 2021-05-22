Квартира загорелась в центре Москвы

Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Россия, Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 28 Карта всех событий

В квартире дома в центре Москвы произошел пожар вечером в субботу, 22 мая. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Квартира загорелась на десятом этаже дома 28 по 1-й Тверской-Ямской улице. В результате пожара пострадал один человек.

В настоящее время пожарные локализовали возгорание, уточнил собеседник «ВМ».

Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся в результате аварии на МКАД.

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