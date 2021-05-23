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Полиция обнаружила комплект боеприпасов в квартире жителя Новой Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Полиция обнаружила комплект боеприпасов в квартире жителя Новой Москвы

Илья Ашуров

Происшествия

Полиция задержала москвича, который незаконно хранил боеприпасы в своей квартире. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

По сообщению ведомства, задержанным оказался 21-летний житель Новой Москвы. В своей квартире он хранил множество патронов разного калибра.

— Согласно результатам проведенного исследования, девять патронов калибра 7,62 на 54 мм, 10 патронов калибра 7,62 на 39 мм, 50 патронов калибра 5,6 мм пригодны для производства выстрелов, обладают поражающими свойствами боеприпасов и могут использоваться по назначению, — цитирует пресс-службу агентство городских новостей «Москва».

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

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