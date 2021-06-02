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Безработный москвич украл 150 тысяч рублей у возлюбленной
Фото: moscow-live

Безработный москвич украл 150 тысяч рублей у возлюбленной

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Волжский бульвар Карта всех событий

Столичные полицейские задержали 30-летнего безработного москвича, который подозревается в краже денег из квартиры девушки. Об этом в среду, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Инцидент произошел в Рязанском районе города. Мужчина прожив с возлюбленной месяц, узнал, что она хранила 150 тысяч рублей в шкатулке в шкафу. Поссорившись с девушкой, он собрал вещи и ушел из квартиры. Однако с собой он взял накопления сожительницы.

Полицейские задержали мужчину на Волжском бульваре. Похищенные денежные средства он успел потратить на свои нужды. Однако его родственники возместили потерпевшей убытки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее «ВМ» сообщала, что почти миллион рублей украли из куртки посетителя кафе в центре Москвы.

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