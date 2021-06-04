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Путин поручил организовать условия для платной вакцинации иностранцев в России
Фото: Администрация президента РФ

Путин поручил организовать условия для платной вакцинации иностранцев в России

Юлия Павлушова

Здоровье

Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос о платной вакцинации от COVID-19 для иностранцев на территории России. Это прозвучало в пятницу, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Глава государства подчеркнул, что сам привился российской вакциной. По его словам, после вакцинации могут быть небольшие побочные эффекты. Однако это компенсируется защитой от заражения коронавирусом.

Владимир Путин добавил, что отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. Это позволит иностранным гражданам приезжать в Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса. Президент отметил, что запрос на вакцинацию довольно высок.

— В этой связи прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учетом требований по безопасности, разумеется, санитарному контролю, организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране, — цитирует Владимира Путина РИА Новости.

Ранее Владимир Путин призвал россиян прививаться от COVID-19.

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вакцинацияВладимир Путининостранцы
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