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Путин призвал россиян прививаться от COVID-19
Фото: Администрация президента РФ

Путин призвал россиян прививаться от COVID-19

Полина Долганова

Общество

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам России с призывом прививаться от коронавирусной инфекции.

— Это можно сделать комфортно и бесплатно, — сказал глава государства в пятницу, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Кроме того, российский лидер отметил, что после применения отечественных препаратов от COVID-19 не было зарегистрировано ни одного летального исхода, пишет РИА Новости.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила надежду на то, что оценка безопасности «Спутника V» начнется сразу после возвращения экспертов из России.

Читайте также: Минздрав рассматривает варианты упрощения ряда мероприятий для привитых от COVID-19

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