Путин призвал россиян прививаться от COVID-19

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам России с призывом прививаться от коронавирусной инфекции.

— Это можно сделать комфортно и бесплатно, — сказал глава государства в пятницу, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Кроме того, российский лидер отметил, что после применения отечественных препаратов от COVID-19 не было зарегистрировано ни одного летального исхода, пишет РИА Новости.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила надежду на то, что оценка безопасности «Спутника V» начнется сразу после возвращения экспертов из России.

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