Минздрав рассматривает варианты упрощения мероприятий для привитых от COVID-19

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В России обсуждается вопрос упрощения ряда мероприятий для вакцинированных от коронавируса. Об этом в пятницу, 5 июня, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

— Обсуждается ряд мероприятий, которые нужно упростить, в том числе ряд вопросов, касаемых тестирования, — цитирует министра РИА Новости.

По его словам, основной задачей населения по-прежнему остается формирование коллективного иммунитета к COVID-19.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о случаях заболевания COVID-19 в Кремле.

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