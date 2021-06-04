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Минздрав рассматривает варианты упрощения мероприятий для привитых от COVID-19
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Минздрав рассматривает варианты упрощения мероприятий для привитых от COVID-19

Полина Долганова

Общество

В России обсуждается вопрос упрощения ряда мероприятий для вакцинированных от коронавируса. Об этом в пятницу, 5 июня, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

— Обсуждается ряд мероприятий, которые нужно упростить, в том числе ряд вопросов, касаемых тестирования, — цитирует министра РИА Новости.

По его словам, основной задачей населения по-прежнему остается формирование коллективного иммунитета к COVID-19.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о случаях заболевания COVID-19 в Кремле.

Читайте также: Мурашко опроверг слухи о третьей волне коронавируса в России

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