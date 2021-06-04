Песков рассказал о случаях заболевания COVID-19 в Кремле

Фото: Администрация президента РФ

Люди продолжают болеть коронавирусом, в том числе и среди кремлевской администрации. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

— Люди болеют. В администрации продолжают люди болеть, — заявил представитель Кремля на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, некоторые формы работы продолжат существовать после снятия ограничений, однако пока последние действуют, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что более 1,5 миллиона человек вакцинировались от COVID-19 в Москве.

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