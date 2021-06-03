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Более 1,5 миллиона человек вакцинировались от COVID-19 в Москве
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Более 1,5 миллиона человек вакцинировались от COVID-19 в Москве

Полина Долганова

Город

Свыше полутора миллионов человек сделали прививку от коронавируса в Москве. Об этом в четверг, 3 июня, сообщил глава Департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

— Более 1,5 миллионов, — сказал руководитель агентству «Интерфакс», отвечая на вопрос о количестве привившихся.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил, зачем нужно прививаться переболевшим коронавирусом. Он отметил, что иммунитет у людей, прошедших вакцинацию от COVID-19, гораздо выше, чем у тех, кто переболел этой инфекцией.

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