Вирусолог объяснил, зачем нужно прививаться переболевшим коронавирусом

Фото: Наталья Феоктистова, Вечерняя Москва

Иммунитет у людей, прошедших вакцинацию от COVID-19, гораздо выше чем у тех, кто переболел этой инфекцией. Такого мнения придерживается аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Ранее к этому выводу пришли ученые из Рокфеллеровского университета в США, которые заявили, что вакцина стимулирует повышение защитной функции организма людей, уже переболевших коронавирусом.

— В тех случаях, когда человек второй раз встречается с инфекцией, у него в определенной степени уже есть развитый иммунитет. При этом если к этому добавить прививку, то уровень антител будет в разы выше, — подчеркнул Владимир Болибок.

Он добавил, что в настоящее время наблюдается проблема – люди, перенесшие COVID-19 в 2020 году, заболевают им снова. По мнению иммунолога, это связано с тем, что у этих людей образуется мало антител.

— Они болеют не сильно, но представляют угрозу, потому что становятся вирусоносителями и распространяют инфекцию. Бывают случаи, когда у человека каждые три—четыре месяца ПЦР–тест показывает положительный результат, — рассказал Владимир Болибок.

По его словам, если вакцинироваться, то не просто появляются антитела, а еще значительно усиливается клеточный иммунитет, отмечает ИА «НСН».

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