Новый препарат и вакцины от COVID: эксперты оценили методы лечения

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Вакцины от коронавирусной инфекции, существующие на данный момент, относятся к первому поколению. Скоро станут появляться новые, более совершенные варианты. Такого мнения придерживается эпидемиолог Алексей Яковлев.

Сейчас единственным надежным способом защиты от COVID-19 и борьбы с ним считается именно вакцинация. И для ее наибольшей эффективности сделать прививку должно как можно большее число людей, считает эпидемиолог.

— Напомню, что сейчас мы используем вакцины первого поколения. Уверен, что еще будут создаваться другие, более совершенные препараты, способные защитить нас, — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что прививаться важно не только пожилым гражданам, но и людям в возрасте от 35 до 40 лет, так как именно среди данной категории лиц растет число госпитализаций и случаев тяжелого протекания заболевания, отмечает ФАН.

Ранее в России был зарегистрирован новый ингаляционный препарат «Лейтрагин». Его основная задача — предотвратить или смягчить осложнения при коронавирусной инфекции. Он эффективно противостоит цитокиновому шторму и не дает побочных эффектов в отличие от других антицитокиновых лекарств.

Преимущество данного препарата оценил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. По его мнению, оно заключается в возможности использовать его в профилактических целях.

— Несмотря на то что еще не проведены все клинические исследования, видно, что это новый класс антицитокиновых препаратов, его эффективность и безопасность требуют уточнения. Предварительно можно сказать, что его большой плюс заключается в том, что он может применяться как для профилактики, так и для лечения, — подчеркнул Георгий Викулов.

Он добавил, что одним из самых страшных последствий цитокинового шторма может быть летальный исход, отмечает ИА «НСН». На сегодняшний день медики используют несколько мер для того, чтобы побороть неконтролируемое воспаление.

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