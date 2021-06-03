Мурашко опроверг слухи о третьей волне коронавируса в России
В России нет третьей волны заболевания коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Как рассказал глава Минздрава, в целом по стране заболеваемость COVID-19 снижается, хотя отдельные регионы по разному выходят из пандемии.
— Нет никакой третьей волны, спокойно все, — заявил Мурашко в интервью ТАСС.
Ранее Михаил Мурашко заявил, что в России могут ослабить коронавирусные ограничения, если 60 процентов населения пройдут вакцинацию от COVID-19.
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