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Мурашко опроверг слухи о третьей волне коронавируса в России
Фото: пресс-служба Совфеда

Мурашко опроверг слухи о третьей волне коронавируса в России

Татьяна Плотникова

Общество

В России нет третьей волны заболевания коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Как рассказал глава Минздрава, в целом по стране заболеваемость COVID-19 снижается, хотя отдельные регионы по разному выходят из пандемии.

— Нет никакой третьей волны, спокойно все, — заявил Мурашко в интервью ТАСС.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что в России могут ослабить коронавирусные ограничения, если 60 процентов населения пройдут вакцинацию от COVID-19.

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