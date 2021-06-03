В ФМБА анонсировали вакцину от COVID-19 с любыми мутациями

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) завершает доклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, которая может защитить от любых мутаций вируса. Об этом рассказала заместитель руководителя агентства Татьяна Яковлева.

Как пояснила Яковлева, новый препарат вырабатывает не только гуморальный, но и клеточный иммунитет, нацеленный на консервативные белки. Это означает, что при любой мутации возбудителя заболевания человек, привитый данной вакциной, будет защищен от инфекции.

Замглавы ФМБА подтвердила, что речь идет о защите от коронавируса в долгосрочной перспективе, однако конкретные сроки действия иммунитета, приобретенного при вакцинации препаратом, не назвала.

Данные об эффективности вакцины появятся после клинических исследований, рассказала Яковлева «Известиям».

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России могут ослабить коронавирусные ограничения, если 60 процентов населения пройдут вакцинацию от COVID-19.

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