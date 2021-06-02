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Переболевшим ковидом тоже нужно вакцинироваться
Фото: Из личного архива Дениса Прокофьева

Переболевшим ковидом тоже нужно вакцинироваться

Марьяна Шевцова

Здоровье

Совместно с Департаментом здравоохранения Москвы продолжаем отвечать на вопросы наших читателей о коронавирусе. Сегодня они касаются темы вакцинирования. О нем «Вечерней Москве» рассказал врач общей практики Диагностического центра № 5 Денис Прокофьев.

— Денис Александрович, нужно ли вакцинироваться переболевшим?

— Пандемия длится уже больше года. И многие люди переболели еще прошлой весной. Мы замечаем, что со временем антитела после заболевания пропадают и у человека возникает риск заражения. А в ряде случаев после болезни антитела вообще не вырабатываются. Все это индивидуально и зависит от многих факторов — тяжести заболевания, особенностей организма. Поэтому даже если вы переболели, через некоторое время нужно обязательно вакцинироваться.

— Стоит ли подождать, например, новую вакцину и есть ли особенно благоприятное время для прививки?

— Вакцинироваться нужно прямо сейчас. Все вакцины доказали свою безопасность и эффективность. Не существует особой и специальной вакцины для пожилых людей, для людей с хроническими заболеваниями.

Дополнительно хотелось бы отметить, что иммунитет после вакцинации формируется не сразу, а через некоторое время после введения второго компонента, который вводится через 21 день после первого. И если вы, например, запланировали отпуск, то срочно нужно вакцинироваться, так как часто он сопряжен с общением с людьми, посещением общественных мест, и болеть не в своем родном городе или стране вдвойне неприятно. А такой риск очень даже велик.

— Денис Александрович, почему в группе риска именно пожилые и люди с хроническими заболеваниями?

—Потому что они чаще переносят заболевание особенно тяжело с различными осложнениями. Поэтому им нужно вакцинироваться в первую очередь.

— А можно ли вакцинироваться горожанам с сахарным диабетом?

— Вакцинация не может повлиять на развитие поздних осложнений диабета. А вот коронавирус может. На фоне заболевания поднимается сахар крови, происходит нарушение не только углеводного, но и других видов обмена. Все это является неблагоприятными факторами для протекания инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. Поэтому людям с сахарным диабетом нужно вакцинироваться. Конечно, если диабет не находится в стадии выраженной декомпенсации. Тогда лучше предварительно проконсультироваться у эндокринолога.

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