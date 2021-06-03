Опрос показал отношение россиян к бизнесменам

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Три четверти (76 процентов) россиян, принявших участие в опросе международной компании PwC совместно с фондом «Общественное мнение», выразили положительное отношение к бизнесменам.

Только десять процентов респондентов заявили, что относятся к предпринимателям, скорее, плохо.

В ходе исследования также выяснилось, что 45 процентов опрошенных считают, что 10–15 лет назад к бизнесменам относились хуже. 20 процентов уверены в обратном, четверть респондентов не заметили каких-либо перемен.

Как рассказал управляющий партнер в России и странах Евразии PwC Игорь Лотаков, в нашей стране вдвое больше тех, кто верит в значительное влияние бизнесменов на жизнь в РФ (48 против 24 процентов). Еще 14 процентов убеждены, что предприниматели вообще никак не воздействуют на жизнь в России.

Отвечая на вопросы о поддержке бизнеса, 41 процент респондентов поддержали идею сокращения налогов, 33 процента предложили оставить все как есть, 11 процентов выступили за повышение налогов, сообщает РИА Новости.

Ранее опрос показал, что блогеры и коучи оказались самыми счастливыми среди российских бизнесменов.

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