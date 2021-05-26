Блогеры и коучи оказались самыми счастливыми среди российских бизнесменов

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Представители креативной индустрии имеют самый высокий индекс счастья среди российских предпринимателей, следует из результатов исследования «СберЗдоровья» и «Юkassa», приуроченного ко Дню российского предпринимательства (26 мая).

Авторы исследования опросили бизнесменов по опроснику Oxford Happiness Inventory. Выяснилось, что средний показатель уровня счастья предпринимателей составляет 46,13 балла из 100. Счастливых дам среди представителей бизнеса больше, чем мужчин (66 и 52,9 балла соответственно).

Самыми счастливыми оказались представители креативной индустрии бизнеса: блогеры, коучи, художники (84 процента из них заявили, что довольны жизнью). Ниже всего индекс счастья — у IT-специалистов (45 баллов).

Топ-менеджеры ощущают себя счастливыми гораздо реже, нежели нанятый персонал, среди которого полностью не удовлетворены жизнью лишь 6,5 процента опрошенных.

По мере роста дохода доля счастливых бизнесменов растет: 57,4 процента с ежемесячным доходом до 100 тысяч рублей, почти 72 процента при доходе от 100 до 300 тысяч рублей, 87 процентов при доходе от 301 до 500 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Москва выделит более 100 миллионов рублей в виде субсидий и грантов для бизнеса.

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