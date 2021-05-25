Партия «Новые люди» предложила учить предпринимательству со школьной скамьи

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев (слева) и генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров / Фото: Пресс-служба партии

Почти половина россиян хотели бы стать предпринимателями, и более половины хотят, чтобы бизнесом занялись их дети. При этом 80 процентов опрошенных считают, что школа не готовит молодых людей к реальной жизни, а около 50 процентов отмечают, что с этой задачей не справляется и вуз. Результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу партии «Новые люди» в апреле этого года*, были представлены накануне Дня российского предпринимательства, который отмечают 26 мая.

Результаты исследования обсудили участники экспертной дискуссии на площадке ВЦИОМа. Гендиректор центра Валерий Федоров рассказал, что в предпринимательской сфере хотели бы работать 47 процентов респондентов, что на восемь процентов больше, чем четыре года назад. И именно предпринимателями большинство опрошенных хочет видеть своих детей.

— Если мы желаем, чтобы наши дети выбрали какую-то профессию, то, во-первых, мы хорошего мнения об этой профессии, и, во-вторых, связываем с этой профессией будущее, — отметил глава ВЦИОМа. — В группе молодых этот показатель достигает 80 процентов, а в целом не менее двух третей опрошенных связывает будущее своих детей с этой сферой.

Образование в области предпринимательства сегодня крайне востребовано, отметил эксперт. Но школа этот интерес не удовлетворяет: 82 процента респондентов считают, что она не готовит молодых людей к самостоятельной жизни. Для высшего образования этот показатель ниже, но тоже значителен — 49 процентов.

— Запрос есть, но образовательная инфраструктура явно недостаточна и хромает, — подытожил Федоров. — И если мы хотим, чтобы желание молодых людей завести свое дело реализовалось, то нам нужно что-то делать с нашей системой образования.

Недоверие школе прокомментировал лидер движения «Школа — наше дело», главный редактор издательского дома «Первое сентября» Артем Соловейчик:

— Одна цифра — это бомба, — отметил он. — Более 80 процентов респондентов полагают, что школа не готовит к реальной жизни. По сути это провал системы школьного образования.

Лидер партии Алексей Нечаев видит выход из сложившейся ситуации в опоре нового экономического курса страны на свободную предпринимательскую энергию молодых людей. Основанный Нечаевым фонд «Капитаны» уже несколько лет реализует в Москве и в 12 регионах России уникальную программу обучения в этой сфере. По словам Нечаева, обычная школа «консервирует» людей в детстве, не дает им успешно развиваться. Но успех людей — это успех страны, и с ростом тех, кто мечтает самореализоваться, начнется и рост экономики, поэтому так важно дать молодежи все возможности для развития:

— Уходят в прошлое представления о школе как о казарме, которая готовит к жизни по шаблону, — отметил Нечаев. — Мир другой, а школа выпускает людей с устаревшими навыками. Предпринимательство — это компетенция XXI века. Она должна стать новой всеобщей грамотностью.

При этом учить бизнесу должны не школьные учителя, прошедшие курсы повышения квалификации, сказал лидер «Новых людей», а практики. Например, как показывает работа фонда «Капитаны», опыт молодых предпринимателей — студентов и выпускников до 25 лет — прекрасно воспринимают школьники. О своем опыте рассказала одна из участниц дискуссии, студентка третьего курса факультета «Капитанов» Анастасия Филиппова:

— Я начала интересоваться бизнесом в 14 лет, — говорит она. — Зарабатывать стала в 20, после обучения предпринимательству. Если бы у меня появились навыки ведения собственного дела раньше, я бы не теряла столько времени, зарабатывала бы сразу после школы. Ведь это так классно: не думать долго, куда пойти учиться, а сразу знать, где и как ты заработаешь.

Уникальную образовательную программу можно масштабировать на всю страну, заявил Иван Моручков, замдекана факультета бизнеса «Капитаны» в РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель сети предпринимательских клубов для школьников «Школа дела»:

— Нужно массовое открытие центров школьного предпринимательства в регионах и обучение студентов по программам создания своего первого бизнеса, — говорит Моручков. — Выпускники университетов должны делиться со школьниками опытом создания первого бизнеса. У нас есть такие выпускники, которые готовы быть наставниками. На уровне городских властей нашу инициативу поддержали, и мы надеемся, что она будет двигаться и по всей России.

Алексей Нечаев подытожил: и родители, и дети говорят, что хотят учиться предпринимательству, и именно они должны быть заказчиками образования.

— Образование — это то немногое, что действительно можно сделать без какой-то борьбы. Это такое путешествие, в которое ты отправляешься один, но у тебя много встреч, новых впечатлений, и к тебе присоединяются сначала единицы, а потом и десятки, и сотни тысяч новых людей, — сказал глава партии.

*В опросе приняли участие 1600 респондентов, граждан России от 12 до 60 лет.