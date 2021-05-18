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Москва выделит более 100 миллионов рублей в виде субсидий и грантов для бизнеса
Фото: pexels.com/bongkarn thanyakij

Москва выделит более 100 миллионов рублей в виде субсидий и грантов для бизнеса

Виктория Родимкина

Город

В Москве специальная комиссия одобрила 86 заявок на получение субсидий и грантов для бизнеса. Материальную поддержку получат представители малого и среднего предпринимательства в рамках первой заявочной кампании этого года.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, город с каждым годом расширяет поддержку бизнеса, в том числе финансовую.

— В этом году процедура подачи заявок была упрощена, чтобы увеличить число получателей помощи. По итогам первых комиссий было одобрено субсидий и грантов на 114,7 миллиона рублей, — сказал глава департамента.

Так, основная часть средств будет переведена экспортерам Москвы — им одобрено грантов на общую сумму 74,4 миллиона рублей. Предприниматели смогут получить кешбэк в виде 10 процентов от выручки по экспортным контрактам.

Резиденты технопарков и участники Московского инновационного кластера также могут рассчитывать на поддержку города. Субсидии на общую сумму 5,3 миллиона рублей позволят компенсировать расходы на приобретение оборудования, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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