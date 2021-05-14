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Чат для взаимодействия с заказчиками появился на московском портале поставщиков
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Чат для взаимодействия с заказчиками появился на московском портале поставщиков

Анастасия Колоскова

Город

В личном кабинете пользователей портала поставщиков стал доступен чат для взаимодействия с заказчиками, который позволяет поставщикам и клиентам оперативно общаться при заключении контрактов.

— Портал поставщиков постоянно развивается в соответствии с потребностями пользователей. Чат для взаимодействия с заказчиком был создан в том числе в ответ на обращения поставщиков. Мы ожидаем высокий спрос пользователей на новый функционал портала. Теперь поставщикам и заказчикам не придется каждый раз звонить друг другу, чтобы уточнить детали контракта или поставки, достаточно будет написать в чат, — цитирует главу столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова официальный сайт мэра Москвы.

Чат, который представляет собой аналог мессенджера, создает к каждой закупке отдельный диалог. В нем может принимать участие любой сотрудник компании. Новая опция позволит сэкономить время и заменяет общение по телефону и электронной почте.

На основе пожеланий пользователей чата его функционал расширят: он будет работать и при заключении контрактов по котировочным сессиям, и при закупках по потребностям.

По словам руководителя направления по цифровизации комплексов экономики и городского хозяйства Департамента информационных технологий Москвы Романа Урнышева, благодаря постоянному расширению функционала портал поставщиков становится все более популярным. В 2020 году количество поставщиков на портале выросло на 20 процентов, а сумма закупок увеличилась на 35 процентов.

Ранее сообщалось, что навигатор по мерам поддержки для предпринимателей заработал на инвестиционном портале Москвы.

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Портал поставщиков Москвымессенджеры и чатыобщение в сети
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