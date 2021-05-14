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Навигатор по мерам поддержки для предпринимателей заработал на инвестиционном портале Москвы
Фото: Depositphotos

Навигатор по мерам поддержки для предпринимателей заработал на инвестиционном портале Москвы

Анастасия Колоскова

Город

Сервис «Навигатор мер поддержки» начал работу на инвестиционном портале Москвы, благодаря чему предприниматели удобно и быстро смогут узнавать о доступных им льготах, субсидиях, грантах и других мерах поддержки.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в настоящее время для пользователей портала доступно более 100 мер государственной поддержки.

— Чтобы предприниматели могли легко ориентироваться в предложенных инструментах, на инвестпортале запущен новый сервис — «Навигатор мер поддержки». Он не только облегчит пользователям поиск среди федеральных и региональных видов поддержки, но и подберет их максимально точно — с учетом выбранных фильтров, профиля компании, сферы деятельности и других параметров, ― цитирует Владимира Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Воспользоваться новым сервисом смогут все желающие. Но только зарегистрированные пользователи могут подать онлайн-заявку на получение представленных на инвестиционном портале мер поддержки.

Ранее столичным предпринимателям рассказали о популярных онлайн-услугах и сервисах.

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