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Форум для самозанятых «Сам себе предприниматель» состоится в Москве 24 мая
Фото: Пресс-служба Форума-выставки ГОСЗАКАЗ

Форум для самозанятых «Сам себе предприниматель» состоится в Москве 24 мая

Полина Долганова

Город

Форум для самозанятых «Сам себе предприниматель» перенесен с 19 мая на 24 мая. Об этом стало известно в среду, 12 мая.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что в рамках мероприятия самозанятые москвичи смогут разобрать со специалистами вопросы получения статуса, привлечения инвестиций и повышения профессионального уровня.

Эксперты из Федеральной налоговой службы, Центра занятости населения, кредитных организаций и крупных агрегаторов услуг объяснят участникам форума, как получить статус самозанятого, работать с бизнесом. Кроме того, они расскажут участникам о том, как взять кредит и оформить государственную поддержку, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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